Vos questions, nos réponses. Mon fils est en apprentissage, quelles attestations doit-il remplir ?

"Mon fils est en apprentissage trois semaines en boucherie et une semaine à l'école. Quelles sont les attestations valables pour ses déplacements ?" Sandra, Le Havre

"Votre fils coche la première case de l'attestation de déplacement dérogatoire, dans les deux cas. Il est mentionné 'entre le domicile et le lieu de l'activité professionnelle', ce qui est le cas lorsqu'il est chez son employeur, ou 'entre le domicile et un établissement d'enseignement', ce qui est le cas quand il est à l'école. Il doit aussi fournir une attestation employeur et de formation."

Posez vos questions au 02 33 05 32 30 ou sur la page Facebook de la radio.