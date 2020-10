Handbal (N1 et N2). Palaiseau pour les dames et derby pour les hommes du Rouen Handball

Alors que la rencontre face à Brest prévue le samedi 17 octobre n'a pas eu lieu en raison de l'épidémie de Covid-19, les féminines du Rouen Handball retrouveront la compétition cette semaine. Elles défieront l'équipe de l'US Palaiseau (3e au même nombre de points que Rouen), samedi 31 octobre à 19 heures. Les Rouennaises vont tenter de renouer avec la victoire dans ce championnat de Nationale 1. Malgré leur défaite lors du dernier match face à Colombelles, pas de quoi inquiéter Léonie Gauthier, pivot du Rouen Handball : "On a une très bonne équipe donc on pourrait accéder aux play-offs puis peut-être espérer la montée D2, si on a l'opportunité. Mais l'objectif c'est d'abord de se maintenir."

Choc en perspective pour leurs homonymes masculins en Nationale 2, puisque l'équipe masculine du Rouen Handball (5e) affrontera, dimanche 1er novembre à 16 heures, le voisin du Cercle Seino-Métropolitain (8e), équipe composée des formations de Oissel et de Sotteville-lès-Rouen qui ont décidé de fusionner l'été dernier.