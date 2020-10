Equitation. Le Concours Complet 2021 définitivement annulé au Haras du Pin

Après avoir été annulés une première fois en mai 2020 par la Fédération équestre internationale à la suite du report des Jeux Olympiques de Tokyo, les Championnats d'Europe de Concours Complet 2021 prévus au Haras national du Pin sont définitivement annulés.

Sélectionnée pour les organiser en 2021 sur ce site, l'association Ustica avait dû faire face à une première annulation par les instances internationales. Mais, sollicitée par de nombreux cavaliers, elle avait rouvert des discussions avec la fédération et déposé une seconde candidature. Finalement, face au délai très court et à la situation sanitaire incertaine, Ustica préfère renoncer, "par respect pour le sport. C'est évidemment une énorme déception", explique l'équipe qui s'était mise en ordre de marche pour relever ce défi. D'autant qu'une autre entité est également candidate à une autre organisation pour 2021. Ustica a d'ores et déjà informé la Fédération internationale de sa disponibilité pour l'organisation de cette même échéance en 2023, sur le site du Haras du Pin.