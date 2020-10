Seine-Maritime. Kinkeliba : l'aventure continue !

Né en 1998 à Rouen, le groupe affiche une longévité exceptionnelle. Ali Coulibaly, chanteur lead, est l'un des piliers du groupe. Il nous explique les raisons de ce succès.

Qu'est ce qui fait l'originalité de Kinkeliba ?

Kinkeliba a fait suite à Square roots. C'était déjà du reggae roots. En fait, Kinkeliba, malgré l'évolution du reggae, n'a jamais renié ses origines. Nous avons choisi de rester fidèles à nos préceptes et nous continuons de créer dans ce même style. Nous sommes aussi très soudés et solidaires. Cette cohésion et cet esprit d'équipe ont assurément contribué à cette longévité exceptionnelle.

Qui reste-t-il, après toutes ces années, de l'équipe originale ?

Bruno Lefaivre et moi-même sommes des partenaires de longue date, puisque nous jouions déjà ensemble dans Square roots, avant même la naissance de Kinkeliba. Aujourd'hui, on retrouve toujours sur scène le trompettiste Thomas Bourreau, dit "Ben", mais aussi notre ancien pianiste qui revient définitivement de Guyane, Eric Aron, et qui pourra ainsi collaborer désormais plus fréquemment avec le groupe.

Qu'apportent les cuivres à vos compositions ?

Dès le début, nous avions intégré une section de cuivres. Même s'il nous arrivait parfois de tourner dans une formation réduite pour s'adapter aux lieux intimes comme les bars et cafés-concerts, les cuivres ont toujours figuré dans nos albums. Ils donnent beaucoup de chaleur à nos compositions, c'est une de nos marques de fabrique.

Quelles couleurs avez-vous voulu donner au dernier album Bazman ?

Bazman, c'est un voyage au cœur de l'Afrique. Cet album a été composé en hommage à mon mentor Basile, dit Bazman. Basile, c'est aussi le prénom de mon petit-fils. Alors, le titre de l'album fait hommage à la fois à ceux qui partent et à ceux qui arrivent. Dans cet album, nous avons choisi d'intégrer des instruments africains traditionnels : le goni, la flûte peul, le gon qui est une cloche béninoise et aussi le djembé. Pour le concert de la Traverse, où nous interpréterons à la fois des morceaux de notre répertoire et des nouveautés, nous aurons pour invités Gaoussou Koné qui jouera du goni et du djembé et Nicolas Plumeto à la flûte peul, ainsi que les chanteurs Moussa Dao et Iba Fall.

Pratique. Vendredi 23 octobre à la Traverse à Cléon. Attention, en raison du contexte actuel, le concert a été avancé à 18 heures. 12 à 15 €. latraverse.org