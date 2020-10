Normandie. Vaccination contre la grippe : la campagne est lancée

"Majeur et vacciné !" Dans sa pharmacie du Havre, Julien Lelong a délivré une cinquantaine de vaccins de la grippe en une matinée, mardi 13 octobre, et vacciné une quinzaine de patients. "C'est beaucoup plus que le premier jour l'année dernière", constate le commerçant. Parmi les premiers vaccinés, Philippe et Chantal Bouillon, âgés de 69 et 68 ans. "On a entendu des rumeurs de pénurie. Mieux vaut prévenir que guérir." Mais le pharmacien n'est pas inquiet : "Il y aura des vaccins pour toute la campagne pour les personnes prioritaires, c'est-à-dire les plus de 65 ans, les patients atteints de maladies chroniques ou les femmes enceintes." Le contexte lié à la Covid-19 l'a cependant poussé à commander 10 % de vaccins supplémentaires.

Les personnes à risque et les professionnels de santé reçoivent un bon de prise en charge du vaccin. L'ordonnance leur est donc inutile pour se faire délivrer le vaccin en pharmacie. Il est également possible de s'adresser à un médecin traitant ou à un infirmier. La campagne se poursuit jusqu'à la fin du mois de janvier.