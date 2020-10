Seine-Maritime. Au mépris du danger, il cumule les infractionssur la route

Le 14 août 2020, les gendarmes contrôlent un conducteur automobile et constatent un véhicule non conforme aux règles de circulation, aggravé par un défaut d'assurance et un permis non-valide. On lui signifie une convocation pour être entendu. Deux mois plus tard, c'est au Houlme qu'il est à nouveau interpellé, tant sa conduite intrigue les gendarmes.

Déjà connu de la police

Il est cette fois-ci placé en garde à vue et reconnaît parfois conduire sous l'empire du cannabis. On note cinq mentions à son casier judiciaire pour vol avec violences. Pour le ministère public, "de telles récidives ne sont pas acceptables". La défense considère qu'il n'y a pas "d'intention de désobéissance". Il est condamné à six mois de prison avec sursis probatoire de deux ans.