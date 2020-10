Tendance Confidences. Entretien avec la comédienne et auteure Marie-Christine Barrault

Marie-Christine Barrault est comédienne au cinéma et au théâtre, auteure d'ouvrages, parmi lesquels l'autobiographie Ce long chemin pour arriver jusqu'à toi, paru en 2010 aux éditions Xo. Elle est l'invitée de Jean-Luc Lefrançois pour Tendances Confidences.

"CE QUE J'AIME COMME ACTRICE, C'EST L'INCARNATION DU TEXTE…"

Quels sont vos lieux de respiration ?

Je connais bien la Provence pour y être très souvent venue… C'est la terre des d'Agay, les petits-neveux de Saint-Exupéry, et j'ai connu l'un d'entre eux, Frédéric, grâce à l'association Vol de nuit, qui aide les enfants dans le besoin en Argentine.

Avec le temps, qu'est-ce qui a changé dans votre regard sur le monde ?

Je suis à la fois plus révoltée et plus indulgente… Plus révoltée envers la société en général, la politique en général, mais plus bienveillante par rapport aux individus. Mais à la base, depuis toute jeune, j'ai toujours été révoltée… Pas dans la rue, mais dans ma tête…

La lecture est-elle pour vous l'occasion de faire passer des messages ?

Bien sûr, il y a des messages… Mais le message de fond est porté par la littérature, la lecture en elle-même. Les livres, c'est la liberté. Prendre le temps de lire, c'est prendre le temps de réfléchir, pour décider de sa propre vie. Alors, oui, j'essaye de proposer de belles œuvres. Je crois aux vertus de la lecture. Ceux qui ne lisent pas, ou plus, deviennent les jouets de la société. La lecture, ça apporte vraiment un plus dans notre quête d'indépendance et de liberté…

La littérature, c'est vital pour vous ?

Chez moi, il est impossible de poser un pied par terre tellement il y a de livres partout. Je suis devenue actrice par amour des mots.