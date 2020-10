Calvados. Une nouvelle pouponnière pour 2022, les travaux sont lancés

"Nous souhaitons créer un endroit qui permettra à tous ces enfants de se sentir comme à la maison." Lundi 5 octobre, Philippe Court, préfet du Calvados, et Jean-Léonce Dupont, président du Département, ont posé ensemble la première pierre de la future pouponnière à Fleury-sur-Orne.

Ce bâtiment de 2 200 mètres carrés, prévu pour 2022, sera édifié à côté du collège Stephen-Hawking et accueillera 40 enfants de trois jours à huit ans. "Nous avons pensé la structure autour de trois axes principaux : créer une frontière physique entre les lieux de vie des enfants et le reste de l'établissement, organiser les unités à l'image de maisons individuelles et les rendre comme un cocon", explique Delphine Meinard, directrice de la Maison départementale de l'enfance et de la famille (MDEF). Les locaux de l'actuelle pouponnière, installée dans une ancienne église, rue d'Auge à Caen, ne sont plus adaptés pour l'accueil d'enfants. "Cette nouvelle structure nous facilitera notre travail avec les enfants", se réjouit Céline Mortreux, auxiliaire puéricultrice auprès des petits de zéro à deux ans.