Normandie. Musique : à La Luciole à Alençon, c'est déjà le Printemps !

Depuis la mi-septembre, l'antenne territoriale du festival Printemps de Bourges pour les départements du Calvados, de la Manche et de l'Orne, est portée par Céline Ferry, la directrice de La Luciole à Alençon, et par Damien Ybert, chargé de l'accompagnement à la même Luciole. Les deux expliquent "qu'ils auront à cœur de tout mettre en œuvre pour faire rayonner la scène normande émergente au-delà du territoire régional".

Premier dispositif national de repérage et de sélection de nouveaux talents artistiques, les "iNOUïS du Printemps de Bourges" s'appuie sur 28 antennes territoriales qui défrichent les perles rares sur tout le territoire depuis 35 ans, offrant la possibilité aux artistes/groupes en rock, chanson, électro et hip-hop de rencontrer professionnels et public.

Les antennes territoriales participent au repérage local de nouveaux talents et à leur accompagnement. Elles organisent également chaque année les auditions régionales. La dernière en Basse-Normandie avait eu lieu à La Luciole, le 30 janvier 2020.