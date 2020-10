Alençon. Des migrants formés en renfort des artisans du bâtiment de l'Orne

Le secteur du bâtiment fonctionne bien dans l'Orne et beaucoup d'artisans peinent à trouver du personnel qualifié. Avec les CFA, les entreprises ont pris l'option de former elles-mêmes leurs futurs salariés. Mais encore faut-il trouver des volontaires…

Durant la semaine de 5 au 11 septembre, lors de plusieurs séances, la CAPEB d'Alençon (Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment) a reçu des jeunes migrants "qui sont en train d'améliorer leur français pendant six mois et qui se construisent un parcours professionnel", explique Marie Blin, de l'association Accueil et promotion des étrangers.

Ces jeunes migrants sont souvent des réfugiés politiques, en possession de leur carte de séjour. "Certaines entreprises artisanales ont déjà recruté des migrants et ça marche bien", explique Thierry Laperche, le secrétaire général de la CAPEB61. "Ils veulent avoir un métier pour construire leur avenir en France, y fonder une famille." En 2019, à l'issue de leur formation, trois jeunes migrants ont signé leur contrat d'embauche dans une entreprise ornaise.