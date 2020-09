Seine-Maritime. Enquête ouverte après l'agression d'un militant anti-chasse

Une enquête a été ouverte à la suite d'une plainte d'un militant anti-chasse qui dit avoir été agressé alors qu'il filmait une chasse à courre samedi 26 septembre, informe ce lundi 28 septembre le parquet de Dieppe et les gendarmes.

Frappé à plusieurs reprises

Le plaignant "dit avoir été frappé à coups de poing et de pied. Il dit s'être fait voler sa caméra GoPro et un talkie-walkie", indique le procureur de la République de Dieppe Étienne Thieffry. L'enquête a été ouverte pour "violences volontaires en réunion et vol", précise le magistrat. Selon la gendarmerie, le plaignant est un militant du groupe Section anti chasse, qui suivait et filmait une chasse à courre lorsque les faits sont survenus, aux alentours de 13 heures samedi 26 septembre, à Ardouval. Une dizaine de militants étaient sur place, selon la même source.

Transporté au CHU

La victime présumée a été "agressée par un suiveur de chasse à courre", alors qu'elle était "proche d'un 4X4 immatriculé dans un autre département que la Seine-Maritime", selon les gendarmes. Elle a été transportée au CHU de Rouen.

Selon une vidéo diffusée sur la page Facebook de la Section anti chasse France après l'agression, la victime présumée saignait au niveau de la bouche, tout en pouvant continuer à marcher et à parler.

L'enquête cherche à identifier et retrouver les personnes qui étaient dans le véhicule 4X4, selon les gendarmes.

Avec AFP.