Cherbourg-en-Cotentin. A l'instar des Bretons, David Margueritte affiche le drapeau du Cotentin

Pourquoi ne pas faire comme de nombreux Bretons, attachés à leur territoire, dans le Cotentin et afficher son drapeau ? C'est le souhait de David Margueritte, le président de l'agglomération du Cotentin : "Développer les drapeaux sur nos mairies, sur nos territoires, c'est aussi renvoyer cette fierté d'appartenance, qui est facteur de développement, il suffit de regarder ce que font les Bretons. Je souhaite qu'on connaisse partout le Cotentin et qu'on se l'approprie ici, et qu'on soit encore plus fier d'y vivre." Un drapeau vert et bleu, qui existe déjà, et qui sera désormais proposé et déployé ces prochaines semaines sur les différentes mairies du Cotentin.

Le drapeau du Cotentin - Agglomération du Cotentin

Le natif de Cherbourg compte aussi aider davantage les mairies, mais aussi les entreprises, avec le concours d'une équipe spécifique. "On estime que c'est jusqu'à 15 millions d'euros qui n'ont pas été suffisamment utilisés, faute d'avoir l'ingénierie nécessaire pour les projets, c'est-à-dire qu'il manque des moyens humains pour les réaliser", a défendu le président de l'agglo.

Une école de cuisine dans le Cotentin

Dans les cartons également, l'ouverture d'une école de cuisine des produits de la mer dans le Cotentin : "On y travaille avec un chef cuisinier de renommée, Bernard Leprince. Ce sera une école en apprentissage et en formation continue pour les demandeurs d'emploi, qui sera ouverte à tous les publics qui souhaitent prendre des cours de cuisine", a déclaré celui qui est aussi vice-président à la Région en charge de la formation et de l'apprentissage. Les discussions sont en cours, mais le choix d'une ville n'est pas encore défini.

Qu'en est-il des élections régionales ?

Quelle est la position de David Margueritte, le bras droit de l'actuel président de Région par rapport aux élections régionales qui auront lieu en mars prochain ? "Je suis un proche d'Hervé Morin, je considère que c'est un très bon président de Région et je souhaite qu'il reste à la tête de la Normandie. Je serai à ses côtés quoi qu'il arrive et je serai à la place qu'il jugera utile que je sois", a-t-il confié.