Le Mont-Saint-Michel. La ministre de la Culture Roselyne Bachelot attendue à l'Abbaye

Le Centre des monuments nationaux a annoncé la venue de la ministre de la Culture Roselyne Bachelot samedi 26 septembre au Mont Saint-Michel, à 11 heures.

Elle vient inaugurer l'exposition "Signes personnages" d'Olivier Debré, à l'occasion du centenaire de sa naissance. Une exposition qui rassemble des dessins des années 80-90, réalisés à l'encre noire, et qui est centrée sur la représentation symbolique de la figure humaine. Une exposition dans le cadre du festival culturel Normandie impressionniste, dont le thème de 2020 est "La Couleur au jour le jour".

Roselyne Bachelot est attendue au Mont Saint-Michel samedi 26 septembre, pour le vernissage de l'exposition "Signes personnages", d'Olivier Debré. - DR

Roselyne Bachelot sera reçue à l'Abbaye par Philippe Bélaval président du Centre des monuments nationaux, Selma Toprak-Denis, directrice de Normandie impressionniste et Thomas Velter, directeur général de l'Établissement public national du Mont-Saint-Michel et administrateur de l'abbaye du Mont. Compte tenu de la situation actuelle, ce vernissage se fera dans le respect des règles sanitaires en vigueur et en nombre limité.