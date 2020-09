Hockey sur glace (Magnus). L'heure du grand saut pour les Dragons de Rouen face à Bordeaux

Après trois rencontres remportées et une préparation tronquée par plusieurs annulations de matchs liées à des cas de Covid-19, dont notamment les deux matchs à domicile contre les Ducs d'Angers et les Gothiques d'Amiens prévus les 18 et 22 septembre, les Dragons de Rouen devraient pouvoir toutefois débuter la saison 2020-2021 de Ligue Magnus. Ce sera sur leur glace de l'Ile Lacroix, vendredi 25 septembre à partir de 20 heures.

Ce sera probablement sans l'Américain Greg Squires qui rencontre des difficultés de passeport pour rejoindre le club normand. Les dirigeants ont également décidé de signer le Canadien Brock Trotter. Agé de 33 ans, l'attaquant expérimenté a déjà évolué dans les meilleurs championnats comme la NHL (USA) ou encore la KHL (Russie). Il va renforcer une équipe qui devrait une nouvelle fois jouer les premiers rôles encore une fois cette saison. A noter que leurs adversaires, les Boxers de Bordeaux, ont connu eux aussi pas mal de déboires pendant leur préparation.