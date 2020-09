Auto. BMW X1 xDrive25e : consommation maîtrisée

Le groupe BMW poursuit son virage écologique sur le segment des SUV compacts. En complément de l'offre classique essence ou diesel, la gamme X1 et X2 bénéficie d'une version "verte" particulièrement sobre en essence et en électricité.

Moteur pêchu et consommation réduite

La technologie du X1 xDrive25e se base sur le moteur 3 cylindres essence turbo de 125 ch associé à un moteur électrique de 95 ch sur l'essieu arrière. Soit 220 ch cumulés pour une conduite dynamique malgré les 1825 kg de l'auto. En écrasant la pédale de droite, le 0 à 100 km/h est abattu en 6,9 s. Belle perf ! En usage mixte - mode Auto eDrive -, la consommation moyenne d'essence est de 4,4 L/100 km, avec de faibles émissions de CO 2 comprises entre 48 et 43 g/km. Sur le papier, le X1 hybride rechargeable revendique 57 km d'autonomie en conduite 100 % électrique. Dans les faits, comptez plutôt 45 km en ville, ce qui reste très correct au regard de la modeste batterie lithium-ion d'une capacité utile de seulement 8,82 kW/h. Basé sur la même plateforme que sa cousine Mini Countryman SE (La Manche Libre du 18 juillet 2020), le X1 xDrive25e est plus spacieux et mieux insonorisé.

Equipements Premium à bord

Il reprend les 4 niveaux de finition du X1 classique. L'entrée de gamme "Lounge", à partir de 46 650 €, dont l'équipement de série est déjà conséquent : jantes alliage 17 pouces, démarrage sans clef, fonction "BMW Connected" pour ajuster la température intérieure depuis son smartphone avant de prendre la route. Le niveau intermédiaire "X-Line" se différencie par ses jantes en 18 pouces, la sellerie cuir/tissu avec sièges chauffants électriques, les projecteurs LED ou encore le système de manœuvre automatique "Park Assist".

A partir de 53 350 € le haut de gamme "M Sport" dispose d'un kit carrosserie spécifique et de suspensions sport. Quant à la finition "Business Design", elle est dédiée aux entreprises. La dotation de série du BMW X1 xDrive25e comprend aussi un système de protection acoustique des piétons et autres usagers de la route. Un son retenti quand le véhicule roule à une vitesse inférieure ou égale à 30 km/h. Par rapport à son homologue diesel, le xDrive20d, l'hybride rechargeable est 2 150 € plus cher. Un surcoût gommé par le bonus écologique de 2 000 € en finition Lounge.