Rouen. Football: QRM obtient sa première victoire face à Villefranche

Elle était attendue et elle est arrivée la première victoire de Quevilly Rouen Métropole (Seine-Maritime). En effet, sur la pelouse de Villefranche, les joueurs de Bruno Irlès se sont imposés 1-0 pour le compte de la 4e journée de National vendredi 4 septembre 2020. Après avoir entrevu de bonnes choses lors des deux premières rencontres, les Rouges et Jaunes ont corrigé leurs erreurs pour ne pas encaisser de but et ont fait la différence à la 80e minute de jeu par Manoubi Haddad sur une frappe à l'entrée de la surface qui file en lucarne 1-0. Grâce à cette première victoire, les Normands remontent en 9e position avant de recevoir Sète lundi 14 septembre 2020 au stade Robert-Diochon à partir de 18 h 45.

Réactions

Bruno Irlès : "D'un point de vue défensif, nous avons bien maîtrisé notre sujet en première mi-temps. Nous avions bien travaillé cet aspect cette semaine à l'entraînement. J'apprécie l'animation de Villefranche notamment celle du milieu de terrain. Mais nous avons su la contenir."