[Interview]. Charlie Hebdo : Nicolas Sterin, dessinateur de presse à Dieppe, se souvient

Nicolas Stérin, dessinateur de presse aux Informations dieppoises, se souvient de l'attaque à la rédaction de Charlie Hebdo qui avait fait 12 victimes, en janvier 2015.

Cinq ans après, comment vous souvenez-vous de l'attentat ?

Je devais justement aller à la rédaction de Charlie Hebdo. On avait un ami en commun avec Charb et je devais le rencontrer, quasiment à ce moment-là, pour peut-être collaborer.

Je me souviens très bien que, quand c'est arrivé, je n'y croyais pas. Je pensais que c'était une blague. Il a fallu que j'allume la télé pour voir que c'était vrai. Des gens comme Cabu m'ont donné envie de faire ce métier-là. C'étaient des maîtres, des idoles. De savoir qu'ils ont été tués parce qu'il faisait ce métier-là, c'était impensable, sidérant.

L'attaque a-t-elle changé la manière dont vous voyez votre métier ?

Je me suis rendu compte que c'est l'un des derniers métiers où l'on peut vraiment déranger. On a encore une liberté totale. C'est peut-être le dernier bastion de liberté. Et je me suis dit : c'est quand même un métier pas mal. Et heureusement qu'il existe encore.

Et vous, vous sentez-vous libre dans votre métier ?

Oui, quand même ! Après, parfois, on ne plaît pas à tout le monde. Je travaille dans une petite ville. Ça arrive que les gens soient dérangés par mes dessins. Mais en général, je me sens libre.

Avez-vous ressenti le besoin de dessiner après l'attentat, sur ce qu'il s'était passé ?

Sur ce sujet-là, pas trop. J'ai trouvé ça un peu inutile de dessiner sur des gens qui n'ont pas d'humour. Ils ne méritent pas qu'on dessine sur eux. C'est ce qui m'est venu en premier.

J'avais déjà compris qu'il y avait des sujets auxquels il ne fallait pas toucher. Quand je trouve que c'est dangereux, je n'y vais pas trop… Je trouve qu'ils n'en valent pas la peine. Après, Charlie, c'est Charlie ! Ils ont un esprit comme ça, je respecte. Ils ont fait des dessins très drôles sur ces sujets et j'ai été le premier à rigoler. Il en faut des gens comme ça, qui osent et qui veulent garder leur liberté d'expression.