Insolite. Visiter Fort Boyard, rejoindre Coutances en bateau… Les perles des touristes

Les infos pratiques

Beaucoup aiment préparer leur séjour en avance. L'office de tourisme de Courseulles-sur-Mer, dans le Calvados, a reçu un appel précis : "Savez-vous quelles locations sont équipées d'une machine Nespresso ou Senseo, afin que je sache quelles capsules apporter ?" What else ? Un touriste appelle l'office de tourisme de Cherbourg, dans la Manche, pour avoir des informations sur le port du masque. Lorsqu'on lui dit qu'il est obligatoire, il répond : "parce que chez moi, je prends le bus sans masque et il n'y a pas de souci". Le monsieur vient de Paris…

La géographie pour les nuls

Les touristes et la géo, ça fait deux. "Je voudrais visiter Fort Boyard." À Caen, cela risque d'être compliqué ! D'autres, en vacances à Avranches, veulent trouver une plage avec des dolmens, construction mégalithique préhistorique, avec vue sur le Mont-Saint-Michel. Comment leur dire que le Mont n'est pas en Bretagne, mais en Normandie ? Toujours à Avranches, certains ont aussi cherché le port artificiel et les plages du Débarquement. Eh bien, c'est à… Arromanches, à deux heures d'ici.

Les transports en commun

La Normandie est connue pour ses petites cités de caractère, un peu perdues dans les campagnes de la région. Une dame demande à l'office de tourisme de Mortagne-au-Perche, dans l'Orne : "Est-ce qu'il y a des transports en commun dans le village de La Chapelle-Montligeon ?" C'est vrai que des trams seraient utiles pour les 500 habitants du village ! L'office de Granville conseille une dame sur les horaires de bus pour rejoindre Coutances. Après avoir eu les informations, sa réaction : "Ah mince, il n'y a que ça comme horaires ? Il n'y a pas d'autre moyen pour y aller, même en bateau ?" Coutances se trouve à 10 km de la mer.

Des demandes bien précises

À Caen, les touristes savent ce qu'ils veulent : "Je recherche un rond-point avec un char dessus, au bord de la mer avec un restaurant juste à côté, c'est dans le Calvados." Avec cette information, c'est plus facile de retrouver une aiguille dans une botte de foin, car il y a beaucoup de chars sur des ronds points aux alentours des plages du Débarquement. Enfin, l'anecdote la plus mignonne revient à l'office de tourisme de Granville : une dame a demandé si elle pouvait récupérer un gobelet du célèbre carnaval. Son fils de 4 ans en avait un pour se laver les dents, mais la famille l'a perdu en vacances… Depuis, le petit garçon refuse de se brosser les quenottes !