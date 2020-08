Caen. Un avant-goût des mesures sanitaires à la fac de médecine

Les étudiants ne sont pas allés à la fac depuis mars à cause du Covid-19. Dès la mi-août, le Pôle de formation et de recherche en Santé (PFRS) a accueilli des élèves pour des stages de pré-rentrée. Lundi 24 août, 700 nouveaux étudiants étaient au rendez-vous et ont pu tester les mesures sanitaires à l'université. Le port du masque est obligatoire dans les amphithéâtres, où un siège sur deux n'est pas utilisé. "On a la chance d'avoir des grands amphis, c'est plus facile de respecter ces règles", estime Manon Legrand, chargée de communication du tutorat santé de Caen. Pour les étudiants, ces mesures ne sont pas très contraignantes. "La distanciation est plutôt agréable car on a plus d'espace", développe Chloé Chevalier, étudiante en chimie, option pour la santé. "Heureusement qu'on a nos cours sur place et pas à distance, sinon cela aurait été catastrophique", estime Lucie Loubot, étudiante en physique, option pour la santé. Lors de la reprise des cours, s'il n'y a plus de place dans les amphis, une retransmission en direct sera diffusée dans une deuxième salle.