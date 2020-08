Métropole de Rouen. Des masques transparents distribués en crèches et écoles

2 200 masques à fenêtre plastique ont été commandés par la Métropole Rouen Normandie et seront distribués dans les prochaines semaines aux 71 communes, au prorata de leur population. Ils s'adressent aux adultes travaillant auprès d'enfants dans les écoles et crèches municipales.

Faciliter l'apprentissage

Ces masques, conçus à Évreux (Eure) par APF Entreprises, le réseau du secteur adapté et protégé de l'Association des paralysés de France, permettent aux enfants de voir les expressions du visage et de faciliter l'apprentissage. "Le port du masque peut être une source d'exclusion. Nous devons tout faire, au contraire, pour faciliter l'inclusion et lutter contre les discriminations", explique Nicolas Mayer-Rossignol, président de la Métropole.

À noter que compte tenu de l'afflux de commandes pour APF Entreprises, le délai de livraison est de l'ordre de 4 à 5 semaines.