Seine-Maritime. Le port du masque devient obligatoire près des écoles

Pour freiner la circulation du virus, le préfet de la Seine-Maritime a pris un arrêté mercredi 26 août pour rendre obligatoire le port du masque aux abords immédiats des écoles, des collèges et des lycées ainsi qu'aux arrêts de bus scolaire. Une décision prise suite à la demande de différents maires du territoire et en accord avec le Rectorat et l'Agence régionale de santé de Normandie.

La préfecture précise que cette obligation s'appliquera du lundi au samedi inclus, aux horaires correspondant aux entrées et sorties des élèves. La préfecture rappelle que toute infraction à cette obligation sera punie d'une amende de 135 euros, portée, si récidive dans un délai de 15 jours, à 1 500 euros.