Calvados. Six plages de la Côte Fleurie rouvertes à la baignade

Feu vert sur la Côte Fleurie ! Il est de nouveau autorisé de se baigner sur les plages de Deauville, Trouville, Villers-sur-Mer, Blonville-sur-Mer, Tourgéville et Houlgate. Les six communes avaient pris des arrêtés pour interdire la baignade le 14 août. En cause : les fortes pluies avaient fait déborder les stations d'épuration, dégradant de la qualité de l'eau. En revanche, à Houlgate, la pêche à pied de coquillages est interdite jusqu'à nouvel ordre, à compter de ce mercredi 26 août.