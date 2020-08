Caen. Un quartier animé à l'est de la ville

L'avantage d'habiter ici, c'est qu'il y a tout à proximité : des commerces, un hôpital, des écoles. Bien desservi par les transports en commun et juste à côté du boulevard périphérique de Caen, le quartier Saint-Jean Eudes est facile d'accès. Chaleureuse et solidaire, la maison des animations du quartier a mis en place le "Jardin de l'amitié", rue du Clos-Charmant. Des légumes sont vendus tous les quinze jours et de nombreuses activités sont proposées aux habitants du coin.