Les bons coins pour se loger. Ces quartiers caennais où il y fait bon vivre

La ville aux cent clochers est connue pour son patrimoine et son histoire. Proche de la mer, à deux heures en train de Paris, la troisième plus grande ville de Normandie a tout pour plaire. Plus de 100 000 personnes y habitent. Voici notre top 3 des quartiers où habiter.