Rouen. Une randonnée musicale nocturne à la forêt monumentale

La Maison des forêts invite le public à découvrir, à la tombée de la nuit, les installations artistiques de la forêt monumentale de Rouen, en compagnie des musiciens de l'ensemble A Capriccio. "Nous souhaitons amener la culture hors des lieux qui lui sont habituellement dédiés et croiser les pratiques artistiques : la forêt monumentale est tout à fait propice à ce genre d'animation", explique Marianne Sytchkov de l'association Accordise, à l'initiative de ce projet original. Le parcours fait étape devant huit œuvres monumentales installées en forêt et propose autant d'atmosphères musicales. "Chaque mini-concert a été imaginé pour entrer en résonance avec ces œuvres. On passe d'un univers à l'autre : du tango à la musique klezmer, de la musique japonaise à la musique de chambre. Les œuvres sont également illuminées pour faire de ce moment une rencontre à la fois poétique et sensible."

Pratique. Vendredi 28 août, à 21 heures, Forêt monumentale de Rouen. Gratuit. réservation sur : maisons-des-forets@metropole-rouen-normandie.fr