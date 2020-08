Cany-Barville. Le Pôle de santé cherche encore des médecins

À Cany-Barville, le chantier du futur Pôle de santé avance. Les travaux ont débuté avec du retard (crise sanitaire oblige) en juin 2020. La livraison est prévue en mars 2021 pour une mise en service espérée à l'été 2021. Le projet prévoit deux axes prioritaires de santé : la lutte contre le diabète de type II et la prise en charge des personnes âgées.

Le chantier a début en juin 2020. -

Le Pôle de santé devrait ouvrir à l'été 2021. -

Deux généralistes, dix infirmières, un dentiste...

Le pôle disposera d'une superficie d'environ 750 m² répartie sur trois niveaux. Il rassemblera, à l'ouverture, deux généralistes, dix infirmières, un dentiste, un podologue, un psychologue, un ostéopathe, un sophrologue et un psychomotricien. Dix-huit professionnels de santé ont déjà répondu présent mais il en manque encore. La Ville souhaiterait attirer, encore, au moins deux généralistes et un kiné. Pour cela, la mairie s'est inscrite sur le portail d'accompagnement de la région Normandie Méd'Install.

Le pôle de santé coûtera au total 2,9 millions d'euros. Une somme financée par la Ville, la communauté de commune Côte d'Albâtre, l'État, la Région et le Département de Seine-Maritime. Les travaux sont aussi l'occasion de repenser le quartier situé entre la mairie et la gare. Des maisons vont être détruites pour créer un square et au-delà de la gare, une résidence multigénérationnelle devrait voir le jour.