Football. Quevilly Rouen Métropole rate sa première sortie officielle

Après une longue préparation d'avant saison, Quevilly Rouen Métropole (Seine-Maritime) faisait sa première sortie officielle en championnat de National avec la 1ère journée vendredi 21 aout 2020 sur leur pelouse du stade Robert Diochon et s'est incliné 1-0 face à Boulogne sur Mer.

L'ouverture du score a eu lieu peu avant l'heure de jeu sur un coup franc et une erreur de marquage qui profite à Rayan Frikeche pour le seul et unique but de cette première rencontre.

Même si le classement après cette seule journée reste anecdotique, les Rouges et Jaunes pointent à la 17e et avant dernière place avant de se déplacer vendredi 28 août 2020 au Mans, qui a fait match nul à Annecy 3-3 en ouverture de championnat.