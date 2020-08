Seine-Maritime. Les feux d'artifice de Dieppe et Barentin annulés par le préfet

Ce devait être "le plus grand, le plus long et le plus beau feu d'artifice de Seine Maritime jamais vu ici", promettaient les forains de la Foire de Dieppe. Prévu samedi 22 août, en clôture de la fête foraine, celui-ci n'aura finalement pas lieu. Le préfet de la Seine-Maritime a décidé, jeudi 20 août, de ne pas délivrer d'autorisation compte tenu du contexte sanitaire et des "conditions sanitaires actuelles dans le département qui se dégradent".

Incompréhension des forains

Les autorités expliquent ne pas pouvoir garantir le respect des distances physiques et des gestes barrières entre les spectateurs. "Par conséquent, dans le cadre d'un dialogue permanent avec les maires concernés, le préfet leur a demandé d'annuler ce type d'événements", précise la préfecture dans un communiqué.

L'incompréhension et la déception règnent chez les forains. Interrogé par Tendance Ouest à l'ouverture de la foire, Romain Mallard, président du comité des forains, se satisfaisait de la tenue de ce feu d'artifice. "À Abbeville, j'ai fait le plus grand feu d'artifice des Hauts-de-France", arguait-il, ajoutant qu'il n'y avait pas eu de cas suspects de Covid-19 déclarés ensuite dans la commune.

Le même refus frappe le feu d'artifice, prévu samedi 29 août à Barentin, dans le cadre des animations estivales. L'ensemble du programme de la soirée d'Un été à Barentin est annulé, y compris l'animation musicale au Boulodrome et la retraite aux flambeaux.