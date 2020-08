Normandie. Néonicotinoïdes : tous les agriculteurs ne sont pas en faveur de l'insecticide

Fin juillet, les principales régions betteravières (Hauts-de-France, Grand-Est, Ile-de-France et Normandie) pressaient le gouvernement de permettre aux planteurs d'utiliser temporairement un insecticide interdit afin de "sauver" la filière. Elles demandaient une dérogation pour utiliser des néonicotinoïdes afin de protéger les semences de betteraves à sucre des pucerons verts, vecteurs de la jaunisse virale qui fait s'effondrer les rendements. Les néonicotinoïdes, communément appelés insecticides tueurs d'abeilles, étaient interdits depuis 2018. Le ministère de l'Agriculture a répondu positivement à la demande des agriculteurs d‘accorder cette dérogation pour leur utilisation lors de la plantation de betteraves en 2021. Mais tous les agriculteurs ne sont pas en faveur de cette décision.

La Confédération paysanne de Seine-Maritime demande, dans un communiqué du mardi 18 août, que les néonicotinoïdes restent interdits, estimant que l'incidence économique globale de la jaunisse ne sera pas aussi catastrophique qu'affirmé. " Les néonicotinoïdes ont de nombreux effets sur la santé humaine : toxicité neurologique, perturbation endocrinienne, génotoxicité et cytotoxicité. Par ailleurs, au niveau de la faune, une importante méta analyse (800 études sur 20 ans) montre que les invertébrés terrestres, tels que les vers de terre, sont très affectés par les néonicotinoïdes. Viennent ensuite les insectes pollinisateurs, les invertébrés aquatiques puis les oiseaux, les poissons, les amphibiens et les bactéries", assure la Confédération paysanne 76.

"Des alternatives existent"

Pour elle, "les alternatives existent. Elles nécessitent de repenser les modes de production en plaçant les cultures dans un écosystème comportant des ravageurs mais aussi des alliés (les auxiliaires). La santé des plantes ne peut être pensée de façon isolée. Haies, rotations assez longues, taille raisonnable des parcelles, diverses méthodes de lutte biologique dont la conservation des habitats des auxiliaires, biostimulants, traitements aux huiles essentielles, etc. peuvent permettre de mieux réguler les populations de pucerons. Et si, dans certains cas, ces méthodes ne sont pas assez efficaces, des insecticides moins dangereux que les néonicotinoïdes sont déjà homologués et utilisables."

Au total, 18 ONG (dont la Confédération paysanne, Générations futures, WWF, la Ligue de protection des oiseaux, l'Union nationale de l'apiculture française ou encore Stop pesticides) ont saisi le ministre de l'Agriculture pour lui demander de revenir sur sa décision. Une pétition demandant de ne pas accorder ces dérogations a déjà récolté 95 000 signatures.