Bayeux. La Ville offre un bon de 15,50 € aux collégiens et lycéens

La rentrée des classes approches. A cette occasion, la capitale du Bessin offre de nouveau "un bon de rentrée" d'une valeur de 15,50 € aux jeunes de 11 à 16 ans. Ce chèque sera directement distribué par les collèges et lycées de Bayeux. Pour pouvoir recevoir ce bon, il faut habiter dans la ville et y être scolarisé. Ce dispositif s'applique aussi aux jeunes habitant les communes d'Arganchy, Ranchy, Saint-Loup-Hors, Cottun et Subles et étant scolarisés à Bayeux.

Les personnes bénéficiaires de ce bon pourront l'utiliser avant le 20 octobre dans les commerces bayeusains partenaires de l'opération : Bureau Vallée, E.Leclerc, Espace musical, Intersport, Carrefour, Metropolis.