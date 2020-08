Victimes du coronavirus, les magasins Marks and Spencer suppriment 7.000 emplois

La chaîne de magasins Marks and Spencer va supprimer 7.000 emplois en raison d'une baisse de fréquentation et de l'impact de la pandémie qui fait des dégâts considérables dans les commerces au Royaume-Uni et les pousse à se réinventer.