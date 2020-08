Calvados. Port du masque en entreprise : à NXP, il est déjà obligatoire

La société NXP avait devancé les annonces du gouvernement dès le début du confinement, en exigeant le port du masque dans ses locaux, à Colombelles. "On avait encore du stock depuis l'épidémie de grippe A", note Olivier Aquin, directeur du site. Après un contrôle de la température, chacun des 180 salariés (les 100 autres sont en télétravail) se voit remettre chaque matin deux masques chirurgicaux. "À ce rythme-là, on peut tenir jusqu'à Noël."

Quid des open spaces ?

Le port du masque en entreprise pourrait devenir obligatoire à partir du mardi 18 août, selon la ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion Elisabeth Borne. Pour NXP, cette décision n'aurait pas d'impact majeur. "Le masque est déjà obligatoire, sauf dans les bureaux individuels et les open spaces où la distanciation sociale est possible, indique le directeur. Si on doit le porter dans ces moments-là, on le fera ! On a plus de craintes sur le télétravail car, aujourd'hui, on n'a pas de cadre légal."

La société NXP a déjà dépensé entre 30 et 40 000 euros dans le cadre du plan sanitaire.