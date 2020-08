Calvados. Normandie Impressionniste expose "La couleur au jour le jour"

C'est l'un des rendez-vous artistiques majeurs en France, le festival Normandie Impressionniste. Celui-ci célèbre, à travers diverses expositions, rencontres et conférences, un courant important de l'histoire de l'art : l'impressionnisme. Pour sa quatrième édition en 2020, le président Erik Orsenna mise sur un fil directeur riche et ouvert aux interprétations : "La couleur au jour le jour".

D'où vient "La couleur au jour le jour" ?

Dans la seconde moitié du XIXe siècle, la révolution industrielle s'accompagne d'une révolution picturale : l'impressionnisme, premier mouvement d'avant-garde de la modernité. Le cercle familial, les loisirs, le travail, les transformations sociales… L'intérêt commun des impressionnistes réside dans une peinture qui s'intéresse à la représentation de la vie au jour le jour. Par ailleurs, le traitement qu'ils font de la couleur en fait une esthétique purement abstraite. Pour Erik Orsenna, le XIXe siècle est "une malle pleine de trésors dont on n'avait et n'aurait jamais fini de dresser l'inventaire". Il souligne cette phrase qu'il aime tant : "On ne peut pas savoir ce que le passé nous réserve."

"On ne peut pas savoir ce que le passé nous réserve"

Du 11 juillet au 22 novembre, le musée des Beaux-Arts de Caen accueille l'exposition : "Les villes ardentes : Art, travail, révolte". Celle-ci retrace cette période d'importantes mutations économiques, politiques et sociales de 1870 à 1914. En s'attachant à la représentation des scènes de travail en ville, le musée souhaite déplacer les oppositions habituelles de style, de genre et d'école, mais aussi élargir le regard porté sur l'art impressionniste.

L'exposition mêle une centaine d'œuvres dessinées, gravées, peintes et sculptées réparties en trois grandes sections, pour une approche du paysage, des hommes et de l'histoire sociale.

"Les Petits Maîtres et la Seine - Couleurs et reflets" au Musée de Ouistreham

Du côté de Ouistreham, La Grange aux Dimes fait un focus sur la Seine avec son exposition : "Les Petits Maîtres et la Seine - Couleurs et reflets (1830-1980)". Depuis des siècles, la Seine inspire des artistes et ne cesse d'être un sujet de prédilection pour les peintres. Durant un siècle et demi, les plus grands maîtres - dont les impressionnistes - ont promené leurs chevalets et leurs boîtes de couleurs sur ses rives et même sur des bateaux-ateliers. De Monet à Sisley, en passant par Manet et Renoir… De grands maîtres reconnus sont à admirer durant cette exposition. Toutefois, ils ne sont pas les seuls. Ces derniers ont été accompagnés par de très bons artistes, au demeurant moins célèbres, mais réputés dans les écoles de Paris et de Rouen, ou parmi les peintres de l'estuaire.

Festival Normandie Impressionniste : du 4 juillet au 15 novembre. Plus d'informations : www.normandie-impressionniste.fr ou 02 35 52 92 04. Musée des Beaux-Arts de Caen : 02 31 30 47 70. La Grange aux Dimes, à Ouistreham : 06 12 58 45 32.