Ifs. "Between the Beatones" raconte les Beatles et les Stones avec originalité

Les Beatles et les Stones, considérés comme les deux groupes les plus influents de l'histoire du rock, en inspirent plus d'un. Avec "Between the Beatones", Richard Lovene expose sur scène le parcours des deux groupes mythiques. Pour cela, il met en lumière des chansons et anecdotes ciblées. Ce spectacle permettra d'apprécier les riffs de Keith Richards et les mélodies des Lennon/McCartney. Rendez-vous vendredi 21 août, Boulevard des Violettes à Ifs. Réservation : 02 31 84 98 44.