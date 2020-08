Seine-Maritime. Le masque devient obligatoire sur tous les marchés du département

L'obligation de porter un masque continue de gagner du terrain, en Seine-Maritime. Après certains marchés fréquentés et les secteurs les plus visités des grandes villes que sont Rouen, Le Havre et Dieppe, le préfet a pris un nouvel arrêté le vendredi 14 août.

À partir du 17 août

Dorénavant, il n'y aura plus d'exception : le port du masque devient obligatoire sur tous les marchés, brocantes et foire à tout de Seine-Maritime, peu importe leur emplacement, la météo ou leur fréquentation. Cette mesure entrera en vigueur le lundi 17 août.

La décision s'appliquera à tous à partir de 11 ans et jusqu'au mercredi 30 septembre. Les contrevenants s'exposent à une amende de 135 €.