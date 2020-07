Seine-Maritime. Un "bruit inquiétant" chez Borealis : incident en cours dans l'usine Seveso

C'est "un bruit inquiétant", "une sirène" ou "un drôle de bruit", selon les témoignages sur les réseaux sociaux, qui ont réveillé de nombreux habitants de l'agglomération de Rouen, le samedi 25 juillet, sur les coups de 7h30 du matin. Depuis, une fumée est visible au niveau de l'usine Borealis de Grand-Quevilly.

"Un problème électrique"

Un employé de l'entreprise, contacté par téléphone, confirme "un problème électrique" mais n'en dit pas plus pour le moment sur les causes et les conséquences de cet incident.

L'usine de produits chimique, classée Seveso seuil haut, avait déjà connu un incident similaire le 1er octobre 2019.