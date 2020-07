Tourisme. La région Normandie, première destination week-end pour le 14 juillet

C'est une information qui devrait ravir les professionnels du tourisme, sévèrement impactés par la crise sanitaire du Covid-19. Selon une étude réalisée par la plateforme de réservation en ligne Weekendesk, la Normandie est la première destination week-end des Français pour le pont du 14 juillet 2020, avec 13 % des réservations (contre 12 % et 9 % pour les régions Provence-Alpes-Côte d'Azur et Bretagne).

Un budget moyen de 319 €

Les villes de Forges-les-Eaux, Le Havre, Bagnoles-de-l'Orne, Deauville et Luc-sur-Mer seraient les plus plébiscitées. Toujours selon la même source, 11 % des séjours ont été réservés en bord de mer, 26 % des visiteurs ont aussi réservé des dîners et 17 % ont opté pour des séjours "Bien-être". D'après la même étude, les visiteurs ont prévu de dépenser, à l'occasion de ces quelques jours de repos en Normandie, un budget moyen de 319 €.

Autre bonne nouvelle, du côté du ciel, Météo France annonce du soleil dès le début du week-end et jusqu'au mardi 14 juillet au moins.

