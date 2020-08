Rouen. Luminopolis, une exposition sur la lumière sous forme d'escape game

Imaginée par Cap sciences Bordeaux et spécialement adaptée à l'Atrium à Rouen, cette exposition innovante permet de se familiariser avec des notions scientifiques par le jeu : "Ici, le public est vraiment acteur !", nous explique Mathilde Petovari la programmatrice. Le jeu fonctionne par équipe de 4 à 6 personnes : les participants doivent trouver des mots cachés en faisant preuve de logique et d'observation et, pour cela, sont invités à manipuler certaines installations. "Il y a trois niveaux de difficultés : c'est du sur-mesure car le niveau peut évoluer à la demande des participants au cours du jeu, précise Mathilde. D'autre part, parmi les 37 énigmes proposées, les participants font le choix de se focaliser sur les sujets qui les intéresse le plus." La lumière est abordée selon quatre thématiques : la lumière en tant que phénomène physique, ses effets sur l'homme, son impact sur la société et son rôle dans la biologie. L'exposition bénéficie d'une vraie caution scientifique puisque chacune de ces thématiques a été développée par un spécialiste. (5 à 8 €. atriumnormandie.fr)