Manche. Un bateau de pêche coule après une collision au large de Barfleur

Un bateau de pêche a sombré, mardi 30 juin, à 5 miles nautiques au large de la pointe de Barfleur. Le navire a fait naufrage après une collision avec un voilier. Seul à bord du bateau le Grain de sel, un marin pêcheur a pu être secouru par la SNSM de Fermanville et ramené sain et sauf sur la terre ferme. Une enquête a été ouverte et confiée à la gendarmerie maritime. Le voilier, qui a continué sa route après l'accident, a été interpellé sur demande du parquet.