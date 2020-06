Saint-Lô. Une plongée dans le monde du parfum

Comédie dramatique française

Elle a été une des stars de son métier : ce qu'on appelle un nez dans le monde du parfum. Mais à la suite d'un accident, Anne Walberg n'exerce plus dans le luxe, mais dans l'événementiel, et elle vit repliée sur elle-même. Guillaume, son nouveau chauffeur, est tout l'opposé. Direct et sans filtre, il doit affronter un difficile divorce. Leur relation est des plus chaotiques.

Un habile mélange entre humour

et émotion

Si l'intrigue est assez classique, elle est traitée avec beaucoup d'originalité. Le cinéaste, qui raconte une belle histoire d'amitié entre deux êtres que tout sépare, évite de tomber dans la facilité de l'histoire d'amour.

Avec un habile mélange entre humour et émotion, et, surtout, une très brillante distribution, avec une Emmanuelle Devos épatante en star déchue, et un Grégory Montel plein d'humour et d'humanité, ce film nous plonge dans le monde étonnant et peu connu du parfum.

Une belle et émouvante réussite, qui retrace l'évolution positive de ses deux personnages ! ">

De Grégory Magne, avec Emmanuelle Devos (Anne Walberg), Grégory Montel (Guillaume Favre), Gustave Kervern (Arsène), Zélie Rixhon (Léa), Sergi Lopez (Patrick Ballester) (1h40).