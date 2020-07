Caen. Un cadre totalement réaménagé à l'Appéticerie

Quatre ans après l'ouverture de ce restaurant, à l'été 2016, le gérant a refait l'intérieur de son commerce, pour un "gain de place, d'espace et de praticité, afin d'avoir un outil plus fonctionnel", dans ce lieu avec un caractère plus "Bistrot" le midi et "Bar à tapas et à vins" le soir. La terrasse, située dans la cour intérieure, a aussi été refleurie.

L'Appéticerie Chez François, 19 rue Ecuyère à Caen, ouvre du mardi au samedi de 12 heures à 14 heures et de 18 heures à 1 heure du matin.