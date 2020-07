Seine-Maritime. Un été d'animations et d'événements au château de Vascœuil

Le château de Vascœuil est dédié à l'art contemporain. Dans le parc, de nombreuses œuvres sont exposées, mais le château accueille également une exposition temporaire du photographe normand Jean-François Rauzier. Cet adepte du photomontage, qui se définit comme un "hyperphotographe", imagine des univers oniriques et troublants. Le château accueillera aussi cet été les musiciens du Balkanes trio, polyphonies bulgares a cappella le samedi 18 juillet et un trio à cordes qui revisitera l'univers de Mozart en version pop le samedi 15 août. Des jeux d'enquête du type Cluedo seront aussi organisés les samedis 11 et 25 juillet et les samedis 8 et 22 août. Une formule repas est proposée pour ces animations en soirée.