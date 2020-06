Orne. Jeux Olympiques de Paris : L'Aigle labellisée Terre de jeux 2024

"Bouger, apprendre et découvrir" : la Ville de L'Aigle fait partie des collectivités qui viennent d'être labellisées Terre de Jeux 2024, en vue des Jeux Olympiques de Paris 2024 et du sport sur tout le territoire. Lundi 22 juin, la Ville a reçu le diplôme officiel du comité de labellisation, signé par Tony Estanguet, président du comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, alors que le mardi 23 juin marquait la date officielle de la Journée Olympique.