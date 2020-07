Découverte. La Maison des dentelles présente un exceptionnel patrimoine textile

Dans ces lieux, on retrouve plus de 400 ans d'histoire dans le monde du textile. La Maison des dentelles d'Argentan fait découvrir à ses visiteurs des anciennes techniques de couture et l'histoire de la dentelle en Normandie.

Ce petit musée est basé sur la mode. Cette année, ce sont les dentelles jumelles d'Alençon et d'Argentan qui sont mises à l'honneur. L'exposition les Jolies Ornaises a pour but de montrer la technique du "Point d'Alençon" et du "Point d'Argentan". Cette pratique, qui remonte au XVIIe siècle, est unique au monde.

Pratique. Ouvert du lundi au samedi, de 10 heures à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 heures. Tél. : 02 33 67 50 78.