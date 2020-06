Normandie. Décès de trois enfants après un naufrage l'été dernier : ce que dit le rapport d'enquête

Le naufrage d'une petite vedette au cours duquel trois enfants habitant Argentan (Orne) avaient trouvé la mort devant Agon-Coutainville (Manche), en août 2019, est dû à la vétusté du navire ainsi qu'à l'inexpérience du skipper, qui n'a cependant pas commis d'imprudence, a estimé le Bureau enquête accident (BEA) Mer.

"Un excès de confiance en son navire"

"Le naufrage du Mille Sabords est dû à la vulnérabilité de la coque en polyester", une coque "âgée de 49 ans", écrit l'institution dans un rapport publié le mercredi 17 juin. Un phénomène d'osmose a entraîné l'infiltration d'eau dans le polyester de la coque, selon le BEA, qui précise que "ce processus est courant sur les bateaux âgés de plusieurs dizaines d'années" et a pour effet d'alourdir le bateau. Le bureau d'enquête estime à 190 kg le poids supplémentaire de la coque, qui pesait 700 kg. Une surcharge qui "crée une diminution du franc-bord (distance verticale entre la ligne de flottaison et le pont principal, NDLR) particulièrement préjudiciable, même par mer peu agitée, compte tenu des dimensions modestes du navire" de 4,90 m, relève le rapport.

D'autres éléments, liés notamment à des modifications subies par le bateau avant son achat par son dernier propriétaire, ont accentué les problèmes, selon le rapport. La "sortie de relativement courte durée ne constituait pas une imprudence", étant donné les conditions météorologiques favorables, mais "le manque d'expérience du skipper a eu pour conséquence un excès de confiance en son navire", écrit le BEA. "Son manque d'expérience ne lui permet pas de faire face à ces deux événements perturbateurs (l'arrêt intempestif du moteur et l'entrée d'eau)", détaille l'organisme.

Une recommandation à l'administration

Le propriétaire argentanais avait acheté le bateau d'occasion quelques mois auparavant et l'avait fait réviser dans un chantier. Il avait obtenu son permis bateau en juin 2019 et effectuait, le jour du drame, sa deuxième sortie. Il avait décidé de faire demi-tour quinze minutes après le départ car les enfants à bord avaient le mal de mer, mais le moteur était tombé en panne et l'eau avait commencé à pénétrer dans l'embarcation. Le naufrage avait été très rapide. Les trois adultes avaient été propulsés dans l'eau. Les enfants, âgés de 7, 9 et 13 ans, avaient été piégés dans la cabine et, malgré la rapidité des secours, n'avaient pu être ranimés. Dans ses conclusions, le BEA recommande notamment à l'administration d'ajouter un module au permis bateau sur le risque d'avarie sur les navires anciens.

Une information judiciaire contre X avait été ouverte par le parquet de Coutances pour déterminer les causes et les circonstances du naufrage.

