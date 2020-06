En questions. Guy Fournier : "La vie et la survie du club ne sont pas remises en question"

Guy Fournier, le manager général des Dragons de Rouen, s'est exprimé avec nos confrères de Hockey Magazine, dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux du club.

Comment avez-vous vécu le

confinement ?

Comme la majeure partie de la population, nous avons vécu ça de manière très particulière, en se résignant et en respectant les consignes. Chez nous, tout le monde l'a fait sérieusement, pour le bien de tout le monde. Les joueurs étrangers ont été libérés dès la décision de la fin du championnat.

Le championnat a été annulé, quel est votre avis sur cette annulation ?

On a tout essayé, on a attendu en espérant que la situation s'arrange. Au début, je ne pensais jamais que ça allait durer autant de temps. Après, on a vu que c'était la seule décision qu'il fallait prendre, la seule qui valait.

Quel est le manque à gagner ?

On était rendus en demi-finale. Sportivement, on fait tous ce sport pour gagner et s'arrêter est bizarre. Sur le plan des finances, notre modèle économique n'est pas fait de sorte que l'on gagne le championnat chaque année. Là, je dirais que la crise a fait comme si l'on avait perdu en quart de finale. La vie et la survie du club ne sont pas remises en question. Pour la prochaine saison, on est en attente. Avant de faire un budget, il faut tout connaître des éléments économiques, huis clos, partenaires, etc.

Tout cela doit provoquer un goût

d'inachevé ?

Ce n'est pas tant la défaite en finale de coupe de France qui déçoit, c'est plutôt l'ensemble de ce qu'on vient de vivre. On a connu un début de saison difficile, mais ça fait partie du sport.