Normandie. Des collectes de sang les 13 et 14 juin pour augmenter les réserves

C'est un constat alarmant. Après le confinement, les réserves de sang sont en dessous du seuil d'alerte en France. On compte donc sur votre générosité. Plusieurs collectes de sang sont organisées, les 13 et 14 juin, en Normandie, comme le samedi 13 à Caen, Cherbourg-en-Cotentin, au Havre et à Bois-Guillaume et le dimanche 14 à Granville et Dieppe. Objectif : former une grande chaîne de solidarité collective qui se constituera grâce à ce passage de témoin pour aider les patients qui ont besoin de transfusions sanguines.

Afin d'accueillir les donneurs en toute sécurité, ces collectes sont sur rendez-vous. Plus d'informations sur le site internet de l'EFS.