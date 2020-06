Orne. Covid-19 : le Département va enfin pouvoir verser son aide aux TPE

Alors que la préfète de l'Orne a bloqué les versements de l'aide à quelque 3 000 entreprises, votée par le Conseil départemental de l'Orne, le gouvernement semble entendre raison.

Par la voie de Jacqueline Gourault, la ministre de la Cohésion et des territoires et à la suite de l'intervention du député républicain de l'Orne Jérôme Nury à l'Assemblée nationale et de la mobilisation des Parlementaires Véronique Louwagie, Joaquim Pueyo, Nathalie Goulet et Vincent Segouin, le gouvernement vient d'annoncer qu'un décret allait être enfin publié pour permettre le versement de l'aide économique départementale ornaise de deux fois 500 euros aux commerçants, artisans et TPE de l'Orne.

"Il s'agit de la victoire de l'ensemble des élus unis, face à un État centralisateur, bureaucratique et tatillon", a réagi Christophe de Balorre, le président du Conseil départemental, au terme de trois journées d'intenses tractations, dans le seul but d'aider l'économie ornaise impactée par le Covid-19.