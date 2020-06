Saint-Lô. Pas de ruée post-confinement sur des maisons "au vert"

D'après une enquête Ipsos de la fin mai, le confinement a donné à 38 % des habitants de grandes villes françaises "envie de déménager" pour se mettre au vert en profitant du télétravail. Ce rêve survivra-t-il au déconfinement ? Certes on a vu, sur l'internet, une hausse des consultations d'annonces des ventes de maisons individuelles dans les petites villes ou en zone rurale. Mais selon les professionnels de l'immobilier, notamment en Normandie, cette hausse des consultations tarde à se concrétiser en boom des achats. Pas d'afflux inédit dans les agences : on n'assiste qu'aux achats habituels de résidence secondaires pour l'été - plus nombreux actuellement, mais parce que cette année ils ont été différés de deux mois.