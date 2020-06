Seine-Maritime. Jeter son masque usagé : dans la poubelle oui, dans la rue non

C'est le déchet que l'on voit de plus en plus dans la rue : le masque usagé. L'objet est quotidiennement jeté par terre, avec mégots et autres emballages en plastique. "C'est vraiment inconscient", déplore Martine, une habitante de Rouen, face à ces incivilités visibles depuis le déconfinement.

L'amende pour un abandon de masque dans la rue pourrait d'ailleurs passer de 68 à 135 euros, d'après un décret que pourrait prendre le gouvernement.

À ne pas trier

Les masques usagés doivent être jetés dans une poubelle et de préférence celle de son domicile. "Les masques en papier ne sont pas recyclables", précise Armelle Sicot, la directrice communication du Smédar, l'organisme chargé du tri des déchets dans l'agglomération rouennaise et à Dieppe. Ils doivent être placés dans la poubelle d'ordures ménagères et non dans celle de tri avec les plastiques et autres papiers.

"Si on est malade, que ce soit le Covid ou autre chose, il faut placer le masque dans deux sacs poubelles bien fermés", ajoute Armelle Sicot. Il s'agit d'éviter toute contamination possible avec les agents chargés de la collecte ou dans les centres de tri.

Jusqu'à présent, le Smédar n'a pas encore vu "trop de masques" placés en poubelle de tri sélectif, mais le syndicat mixte rappelle au civisme et à la vigilance tous les citoyens.